La Grande Sophie Rocher de Palmer, 30 mars 2023, Cenon.

Jeudi 30 mars 2023, 20h30

Plein tarif : 28€ / Tarif abonné : 25€ / Tarif guichet :30€

Du haut de ses huit albums, Sophie Huriaux pourrait toiser une scène française qu’elle a déjà conquise et reconquise ; pourtant, elle ne cesse de s’agrandir.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Curieuse, discrète et généreuse, elle reste fidèle dans son exploration des sons, des sensations. La preuve avec un nouveau titre, « La Mer », qui semble la mener encore vers de nouveaux rivages, aux embruns d’outre-Atlantique cette fois. À cheval entre rock et chanson et à l’aise dans tous les genres, celle qui s’était aventurée vers des sonorités plus électroniques sur ces deux derniers opus revient toutes guitares et pedal steel dehors, dans un registre plus calme et rêveur, sa plume sensible trempée dans la mélancolie de ses souvenirs doux-amers si universels. Loin des projecteurs et des tubes faciles, l’auteure-compositrice-interprète a cultivé un univers à fleur de peau qui lui a valu de nombreuses récompenses (deux Victoires de la Musique, le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros…) et la fidélité d’un public qui frémit d’impatience à l’annonce de sa prochaine performance scénique.

