Gaëtan Larrue présente son Alchimie Rocher de Palmer, 30 mars 2023, Cenon.

Tarif unique : 10€

Alchimie, pour qualifier ce qui relève d’une transformation proche du miracle, ou du nom du dernier EP délicatement ouvragé par Gaëtan Larrue et ses musiciens.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Le GL Project est le fruit mûr et savoureux d’une rencontre humaine et musicale, née de la volonté de l’accordéoniste (et également batteur) et explorateur de sons Gaëtan Larrue. Cet ancien du Conservatoire des Landes a réuni autour de lui des musiciens rencontrés et repérés le long de son cheminement artistique, des amis de longue date, des joueurs aux univers et aux influences distincts. Une richesse qui a trouvé sa voie et son terrain d’expression lors de l’enregistrement live d’Alchimie au studio Ephémère d’Astaffort. Les musiciens vagabondent et se répondent à travers l’intensité des sonorités du tango, le phrasé riche et libre du jazz, quelques incursions vocales puissantes qui fondent une mélange subtil, dépaysant et d’une cohérence évidente. Cette release party annonce une traversée lyrique à laquelle sont conviées des invités surprises, il est conseillé de venir déguster.

