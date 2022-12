Joe Louis Walker Rocher de Palmer, 29 mars 2023, Cenon.

Joe Louis Walker Mercredi 29 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 20€ | Tarif abonné : 17€ | Tarif guichet : 22€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

C’est un monument de la guitare, un bluesman à l’âme soul. Son jeu, son groove et sa voix éraillée ont fait de lui une légende vivante. Toujours plus virtuoses, Joe Louis Walker et sa six-cordes n’ont pas dit leur dernier mot ! Plus d’un demi-siècle de musique et de scène, une trentaine d’albums à son actif, une foule de collaborations plus dingues les unes que les autres (Muddy Waters, Thelonious Monk, Hendrix, Freddy King, BB King…), 6 fois lauréat du Blues Music Award, intronisé de son vivant au Blues Hall of Fame et puis, quand même, 73 printemps… et, avec ça, une patate à casser la baraque. Guitariste époustouflant et inoxydable, ancien chanteur de gospel, Joe Louis Walker a la trempe d’un Buddy Guy, d’un Luther Allison ou d’un Robert Cray, avec qui on l’a beaucoup comparé à ses débuts. Sa marque de fabrique, c’est son aptitude et sa facilité à chevaucher tous les styles et à galoper sur toutes les influences (gospel, soul, rythm ‘n’ blues, rock crunchy…) sans jamais y laisser son âme, celle qui magnifie le blues !

