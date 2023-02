Sidaction avec le collectif Sida 33 Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Sidaction avec le collectif Sida 33 Rocher de Palmer, 26 mars 2023, Cenon. Sidaction avec le collectif Sida 33 Dimanche 26 mars, 16h30 Rocher de Palmer

Cette année, c’est au Rocher de Palmer que le Collectif Sida 33 s’installe pour sa récolte de don au profit du Sidaction. Au programme, un concert – prix libre – avec deux univers totalement… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cette année, c'est au Rocher de Palmer que le Collectif Sida 33 s'installe pour sa récolte de don au profit du Sidaction. Au programme, un concert – prix libre – avec deux univers totalement différents. Tout d'abord, avec des membres de la scène 80, Le Club, qui joue une Pop'n'Roll, en français, aux meilleures sources 50's et flamant' sixties. Le quintet évoque ainsi les guitares des Dogs et de Johnny Kidd et les paroles de Ronnie Bird sur des thèmes universels. Avis aux amateur•ice•s !

