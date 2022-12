Rezki Ouali + Noria Rocher de Palmer, 19 mars 2023, Cenon.

Rezki Ouali + Noria Dimanche 19 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ / Tarif guichet : 22€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

La musique kabyle est à l’honneur avec deux de ses plus ardent.e.s et actuel.le.s représentant.e.s : Rezki Ouali, le talent confirmé de la chanson amazighe, et Noria Ait Ouali, la voix forte et intense de la musique chaâbi. Lauréat de concours et festivals de chansons dans son pays, Rezki Ouali a été repéré par le public algérien dans l’émission de télévision « Alhan Wa Chabab ». Il y décroche en 2015 le prix de meilleur jeune chanteur. Même si le théâtre lui fait de l’oeil, c’est bien du côté de la musique qu’il développe sa carrière. Avec quelques duos célèbres (notamment Cheb Khaled ou le défunt Idir), un concert donné au Canada en 2021, le chanteur à « la voix de rossignol » confirme s’il était besoin, la place de choix qu’il occupe sur la scène kabyle.

