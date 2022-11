Aurélie Saada Rocher de Palmer, 18 mars 2023, Cenon.

Aurélie Saada Samedi 18 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | Tarif guichet : 28€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

La moitié des Brigitte revient sur scène, en solo pour la première fois, mais toujours avec cette énergie sensuelle, et ce petit quelque chose de délicieusement ondulant, à base de soleil et de miel. Aurélie Saada choisit avec le gourmand Bombolini de partager les couleurs, les saveurs et les plaisirs que lui procurent la Tunisie. Elle se penche sur ses racines familiales et file la métaphore culinaire avec onctuosité et générosité. On a l’eau à la bouche à l’écoute des atours de ce petit beignet rond et sucré, à partir duquel l’auteure-interprète déplie des chansons simples sur le bonheur, la vie et ses vicissitudes. Son chant souriant se déploie sur des mélodies chaudes et caressantes ; le piano occupe une place de choix aux côtés des violons nostalgiques et des cuivres délicats. On aurait presque l’envie de s’installer au pied de la scène pour déguster un moment qui s’annonce intime et solaire, où nos sens en éveil se laisseraient envahir par de doux parfums de fleur d’oranger…

