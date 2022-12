Crawfish Wallet Rocher de Palmer, 18 mars 2023, Cenon.

Crawfish Wallet Samedi 18 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

La Nouvelle-Orléans sera la guest star de la soirée concoctée par le Crawfish Wallet. Concert, after avec invités et DJ set avec Perry Gordon seront de la partie pour la sortie de l’album…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

La Nouvelle-Orléans sera la guest star de la soirée concoctée par le Crawfish Wallet. Concert, after avec invités et DJ set avec Perry Gordon seront de la partie pour la sortie de l’album Ti Flanboyan. Lorsque quatre musicien.ne.s passionné.e.s par la culture de la Nouvelle Orléans rencontrent trois talentueuses violoncellistes, ça donne le Crawfish Wallet Cello Project. Le septet ouvre la soirée avec Ti Flanboyan, un album chamarré où standards intemporels du jazz côtoient des compositions originales. Swing, brass band, chants créoles…voilà les ingrédients d’une recette qui invite à quitter son siège et à se dégourdir les jambes. Ca tombe bien c’est le type d’after prévu par le Crawfish, que quelques invités rejoindront à l’espace bar du Rocher, car plus on est de fous… Et si ca ne suffisait pas pour vous faire chauffer les pieds, la troisième partie de soirée sera confiée aux platines expertes du bordelais DJ Perry Gordon et de sa sélection de pépites vintage ultra dansantes.

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T22:30:00+01:00