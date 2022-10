Scylla Rocher de Palmer, 17 mars 2023, Cenon.

Scylla Vendredi 17 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Tarif unique : 28€

C’est dans l’équilibre trouvé d’une écriture alliant l’intégrité du fond à la précision de la forme que Scylla a forgé sa réputation et la longévité de sa carrière.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Il est un artiste complet, qui propose un univers poétique et cohérent au travers de ses textes, de ses visuels et son jeu de scène. Installé et reconnu pour la justesse de sa plume lettrée et bouleversante, il est l’un des fers de lance bruxellois depuis une dizaine d’années. Scylla, c’est un message, une voix grave et charismatique, un rap profond et technique, un contraste entre la force brute et la sensibilité. Ses concerts affichent tous complet : l’Olympia, la Cigale, le Trianon, l’Ancienne Belgique, etc. La qualité indiscutable de son écriture le classe parmi les plumes les plus profondes et puissantes du paysage des artistes francophones, tous genres confondus. Depuis quelques années, Scylla multiplie les œuvres et fait peau neuve à chacune d’elles. Après son album solo « Bx vice » et les très remarqués « Pleine Lune », en duo avec le pianiste virtuose Sofiane Pamart, il revient en 2022 avec un projet qui s’ancre dans une nouvelle direction artistique tout aussi tranchée, puissante et pleine de finesse. Après une tournée sold out à l’automne 2021, Scylla remet le couvert pour 2023 mais cette fois-ci au Rocher de Palmer pour nous offrir un spectacle de haut volée comme il a l’habitude de faire.

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-17T22:30:00+01:00