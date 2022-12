Show-Me Live 2023 Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Show-Me Live 2023 Vendredi 17 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Le Rocher accueille les quatre lauréats du festival-tremplin Show-Me. Porté par le musicien camerounais Blick Bassy et la journaliste suisse Elisabeth Stoudmann, Show-Me accompagne et favorise…

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Le Rocher accueille les quatre lauréats du festival-tremplin Show-Me. Porté par le musicien camerounais Blick Bassy et la journaliste suisse Elisabeth Stoudmann, Show-Me accompagne et favorise la promotion des artistes émergents d’Afrique francophone. De Bordeaux à Genève, les quatre lauréats de Show-Me présentent un show case de 30 minutes, travaillés avec un artiste ou un arrangeur confirmé. Gratuit, tout public. EN SAVOIR PLUS

