Sebastian Marx « On est bien là » Rocher de Palmer, 17 mars 2023, Cenon. Sebastian Marx « On est bien là » Vendredi 17 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer Après 15 ans en France, Sebastian est foutu : il est bien là… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Même s’il parle encore le français avec un accent de touriste allemand, être un étranger n’est plus une excuse. Il doit maintenant faire face à toutes les problématiques d’un “quarantenaire franco-juif-new-yorkais PACSÉ avec 3 enfants en bas âge.” : Comment réagir quand ta fille corrige ton français, quand ta nana reçoit une banane en pleine gueule, quand ta femme de ménage trouve ta maison “dégueulasse”, quand t’es une cigale perdue dans un monde de fourmis ? Les choses de la vie quoi. EN SAVOIR PLUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-17T22:30:00+01:00

