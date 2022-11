Gabriel Kahane Rocher de Palmer, 11 mars 2023, Cenon.

Gabriel Kahane Samedi 11 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 22€ | Tarif abonné : 17€ | Tarif guichet : 22€

Compositeur, chanteur, songwriter et pianiste : Gabriel Kahane est « l’un des plus minutieux songwriters de notre époque », selon The New Yorker.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Avec une grâce vocale qui évoque Paul Simon ou Andrew Bird, Gabriel Kahane ausculte l’âme de l’Amérique au fil de ses disques, notamment The Ambassador, Book Of Travelers ou encore le récent Magnificent Bird (2022, Nonesuch records). Auteur-compositeur éclectique, Gabriel Kahane s’épanouit autant dans la pop-folk que dans la musique contemporaine : il compose aussi bien pour les plus grands orchestres et ensembles américains que pour ses propres albums.

