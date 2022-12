Cecile McLorin Salvant Rocher de Palmer, 10 mars 2023, Cenon.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vous l’avez ratée au Nancy Jazz Pulsations en 2022 ou ici même, à Cenon en 2018 ? Venez découvrir illico cette chanteuse élégante, profonde, inspirée, surprenante, spirituelle… et touchée par la grâce ! Il y a ceux qui ont vu Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan sur scène, et puis il y a les autres. Alors réservez votre soirée du 10 mars ! Une expérience sensitive (frissons, emballement, surprise, joie, émerveillement…) vous attend. Cécile McLorin Salvant a tout des plus grandes. Son 3ème opus a été élu album de l’année aux Victoires du Jazz 2022, mais elle pourrait bien interpréter aussi sur scène quelques titres du prochain, attendu début 2023. Avec sa voix d’une pureté saisissante, son timbre tantôt acidulé tantôt suave, elle semble pouvoir tout chanter et tout faire vibrer : dixie, blues, jazz agile, pop hypnotique, chanson, reprises de Kate Bush, Sting, Barbara, cabaret de Kurt Weill, balades folkloriques poignantes… D’elle, Wynton Marsalis dit (entre autres choses) : « On ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une, voire deux générations ». On vous aura prévenu !

