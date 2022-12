Tristesse contemporaine Rocher de Palmer, 8 mars 2023, Cenon.

Tristesse contemporaine Mercredi 8 mars 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 18€ | Tarif abonné : 15€ | Tarif guichet : 20€

5 ans après leur dernier album, le phénomène Tristesse Contemporaine revient avec United, sous la direction du sémillant Lewis OfMan. Grimpez à bord de leur navette spatiale pour une…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

5 ans après leur dernier album, le phénomène Tristesse Contemporaine revient avec United, sous la direction du sémillant Lewis OfMan. Grimpez à bord de leur navette spatiale pour une traversée bien secouée de leur galaxie. Le trio cosmopolite composé de la japonaise Narumi aux claviers, du suédois Léo à la guitare et de l’anglo-jamaïcain Mike au chant avait marqué les esprits dès leurs débuts par leur fraÎcheur et leur appropriation novatrice du rock. Ce nouvel album (dont la cover colorée représente un drapeau qui mêle leurs trois nationalités) emprunte une nouvelle voie et fusionne des influences musicales variées. Disco-funk, electro-trance, pop, retro ou trash, les compositions de Tristesse Contemporaine tirent la quintessence de chaque genre. Elles éblouissent par leur audace et leur capacité à installer des climats sonores distincts et réjouissants. En performance live, le public est projeté dans une virée nocturne, où chaque morceau est une étape dans un nouveau club, dans une nouvelle ville, dans un nouveau style. Sourire aux lèvres et jambes en feu, la déprime n’est apparemment pas synonyme de Tristesse contemporaine. Et le prochain arrêt est au Rocher, vous montez ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T20:30:00+01:00

2023-03-08T22:30:00+01:00