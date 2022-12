Leur Algérie Rocher de Palmer, 26 février 2023, Cenon.

Leur Algérie Dimanche 26 février 2023, 15h00 Rocher de Palmer

Tarif unique : 5€

En attendant l’arrivée programmée du cinéma art et essai dans le Château Palmer voisin du Rocher, nos partenaires de l’Utopia sont nos invités dans la salle 650.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer.Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence. Un film formidable, sur les réalités de l’exil, sur la transmission entre générations, sur le temps qui passe trop vite et qui risque d’enterrer à jamais les histoires trop longtemps tues.

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T15:00:00+01:00

2023-02-26T17:00:00+01:00