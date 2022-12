Étienne de Crecy Flashback Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Étienne de Crecy Flashback Samedi 25 février 2023, 22h00 Rocher de Palmer

Plein tarif : 25€/ Tarif réduit : 22€ / Tarif guichet : 27€ / Carte Jeune

Après avoir fêté l’an passé les 25 ans (déjà) de l’album culte Pansoul à l’époque Motorbass, le DJ et producteur français de musique électronique plonge dans sa discothèque… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Après avoir fêté l'an passé les 25 ans (déjà) de l'album culte Pansoul à l'époque Motorbass, le DJ et producteur français de musique électronique plonge dans sa discothèque vinyle collectée avant l'apogée du CD. Il a diggé avec curiosité d'abord, avec intérêt ensuite, sans nostalgie aucune. Plutôt avec l'oreille d'un expert passionné qui se demande ce que racontait le son de la fin des années 90. Depuis l'apogée de la French Touch -dont il est l'un des représentants majeurs sur la scène internationale- jusqu'à l'avènement de l'électroclash. Il en a extrait des pépites, des tubes, reflets d'une production foisonnante et d'une période où « les frontières entre les styles étaient poreuses et tolérantes ». Une atmosphère générale que le DJ convoque pour son prochain set, équipé de ses Technics SL 1200 de l'époque, prêt et avec l'envie d'enchaîner ses morceaux choisis au rythme qu'impose le mix de vinyles sur platines.

2023-02-25T22:00:00+01:00

2023-02-26T05:00:00+01:00

