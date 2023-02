Nes (Complet) Rocher de Palmer, 23 février 2023, Cenon.

Nes (Complet) Jeudi 23 février, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€ / Tarif guichet : 17€ / Carte Jeune

S’élançant à toute vitesse dans La Course, NeS, le jeune prodige du rap parisien poursuit sa tournée déterminé à franchir le premier la ligne d’arrivée.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

« J’rappe comme un an-ienc’ / J’ai même pas 20 piges ». Placée en intro de Puchka, extrait de l’album La Course sorti en fin d’année 2022, cette punchline en dit long sur le genre de rap proposé par NeS, à mi-chemin entre le traditionnel Boom-Bap et les expérimentations de la New-Wave. Comme s’il s’agissait pour le jeune homme de se distancier délibérément de toute sensibilité mainstream, ses sonorités uniques construites sur la diversité de ses influences secouent nos oreilles. Si NeS n’a pas peur de poser un morceau entier a cappella, comme celui éponyme qui introduit La Course, c’est aussi que le rappeur sait s’entourer. Avec des beatmakers et producteurs comme Lil Chick, Brian et Poivre Blanc, les instrumentales sont déstructurées et rassurantes. La Course va emballer les amateurs de nouvelles expériences, désireux de retrouver un flow et une technique old school contemporaine stylisée à l’extrême. Jamais aussi séduisant que lorsqu’il s’abandonne à son verbe mélancolique, le jeune rappeur entame désormais le marathon de la nouvelle version de lui-même, celle qui porte ses doutes et supporte ses ambitions.

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T20:30:00+01:00

2023-02-23T22:30:00+01:00