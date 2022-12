Concert tôt du jeudi Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Concert tôt du jeudi Rocher de Palmer, 23 février 2023, Cenon. Concert tôt du jeudi Jeudi 23 février 2023, 14h15 Rocher de Palmer

10€

Et si certains jeudis vous vous laissiez tenter par une expérience musicale originale ? Un voyage court (une heure) mais étonnant: un artiste, un instrument, un spectacle amusant ou émouvant handicap moteur;handicap visuel mi;vi Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.polifoniael.org/eliane-lavail/presse/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100030320902259 »}] L’association Polifonia Eliane Lavail vous propose un concert-tôt « Polish Violin Duo » avec Marta Gidaszewska, Robert Łaguniak un duo de violonistes polonais plusieurs fois récompensé en concert à l’espace Simone Signoret

