Plein tarif : 25€ | Tarif abonné : 22€ | Tarif guichet : 27€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Le comédien et réalisateur démarre une carrière dans la chanson, confortée par un grain de voix singulier et une personnalité aussi magnétique qu’attachante, à l’émotivité marquée, à la fragilité naturellement assumée. Ce n’est pas l’excentrique Hervé de « Dix pour cent » mais bien Nicolas Maury qui foulera la scène du Rocher, avec sa nouvelle corde de chanteur bien calée dans son carquois aux multiples talents. Le quarantenaire originaire du Limousin déplie son envergure sans esbroufe, avec douceur, délicatesse et assurance nouvelle. Ce fan de cinéma et de poésie trouve dans la musique une nouvelle voie d’expression, propice à la narration des histoires d’amour éloignées des représentations traditionnelles du couple et des relations. Entre ritournelles, morceaux entraînants et titres engagés, ce premier album est sans fioriture, gourmand et assoiffé, d’amour, de désir et des beautés du monde. Entrez, vous serez bien accueilli dans le pays intime de Nicolas Amaury.

