Spectacle gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert. Places réservées jusqu’à 15mn avant le début de la représentation.

Construit autour de 6 volets, cette odyssée sensorielle questionne la mémoire universelle et notre mémoire plus intime, chacun sa madeleine de Proust. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. « Memoria » est un conte philosophique, qui plonge le spectateur dans différents mondes, dans les interstices des ombres pour une célébration des sens. Le spectacle propose sous la forme d’un conte à travers la voix off d’enfants, un voyage méditatif tant dans la musique que dans les images mêlant différents genres, le jeu réel, la vidéo, le théâtre d’ombre et le concert. EN SAVOIR PLUS

