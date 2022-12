Body & Soul Consort Rocher de Palmer, 1 février 2023, Cenon.

Body & Soul Consort Mercredi 1 février 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Le quintette Body & Soul Consort associe deux langages musicaux distants de plus de trois siècles. Le baroque de l’ancien monde et le jazz du nouveau monde dialoguent avec passion et subtilité

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

La voix de la soprano italo-néerlandaise Ellen Giacone donne le ton. Chaleureux et inventif. Avec cinq musiciens, ils font résonner ou swinguer viole de gambe, archiluth, cornet à bouquin, mais aussi batterie et basse électrique. Ils déambulent à travers une sélection de pièces vocales d’une variété insolite. Un poème de Shakespeare croise un sonnet de Pétrarque du XIVe siècle, quelques standards de jazz répondent aux comédies musicales américaines, sans oublier quelques détours du côté des compositions de Purcell… I Put A Spell On You célèbre habilement le mariage inattendu d’une vieille Europe alanguie et d’une jeune Amérique pleine de fougue. Les arrangements originaux de Srdjan Berdovic mettent en relief les porosités des deux univers musicaux, témoignant s’il était encore besoin, des vertus et de la beauté du métissage.

2023-02-01T20:30:00+01:00

2023-02-01T22:30:00+01:00