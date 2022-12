Miksi & Pygmalion : Mosaïque Rocher de Palmer, 31 janvier 2023, Cenon.

Miksi & Pygmalion : Mosaïque Mardi 31 janvier 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

À la croisée de l’Europe et de l’Orient, Miksi illustre la rencontre inventive et réussie d’artistes aux horizons musicaux et géographiques éloignés. Ils sont rejoints dans le projet Mosaïque par deux gambistes de la formation Pygmalion. Miksi, deux syllabes pour signifier le mélange en espéranto. D’abord, le mélange de deux musiciens locaux, Nicolas Lescombe et Thomas Mazellier, avec trois musiciens réfugiés d’Albanie (Artur Zeqiri), du Kurdistan iranien (Ebrahim Ahmadi) et de Syrie (Yamen Al Yamani). Ensuite, le mélange de cultures traditionnelles ancestrales (le Kaba albanais-improvisations instrumentales) avec des sonorités actuelles. Enfin, le mélange d’instruments européens de toutes époques (violon, la guitare, la clarinette, ou viole de gambe) avec des percussions du Moyen-Orient (tambours daf et dayereh). Pour ce concert d’ouverture des journées Solutions solidaires, Miksi invite le trio vocal de polyphonie minimaliste Tsanta. L’ensemble vagabonde à travers l’histoire et les territoires, partageant mélodies à l’énergie balkanique, mélopées saisissantes, chants et poèmes traditionnelles en langues régionales et musique baroque.

