Ballets d’hier et d’aujourd’hui Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Ballets d’hier et d’aujourd’hui Rocher de Palmer, 28 janvier 2023, Cenon. Ballets d’hier et d’aujourd’hui Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ / Tarif guichet : 22€ / Tarif écoles de danse – groupe (10 personnes minimum – type groupe école de danse) : 12€/personne

Danseurs et danseuses des ballets de l’Opéra National de Paris et de Bordeaux se produiront sur la scène du Rocher, sous la direction artistique de Gilbert Mayer. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Gilbert Mayer est grand maître du style français et professeur du corps du ballet de l’Opéra national de Paris. Depuis de nombreuses années, il se déplace jusqu’à Cenon à l’occasion du Mois de la danse, événement réunissant stages de danse, expositions, spectacles… Il est en outre le maître de cérémonie de la conférence dansée accueillie au Rocher, sur le thème cette année des « Ballets d’hier et d’aujourd’hui ». Ce rendez-vous mêle avec intelligence et pédagogie des extraits célèbres ou emblématiques de ballets interprétés par les danseurs des Opéras nationaux de Paris et Bordeaux ; des projections vidéos et/ou photos de reportages ou documentaires sur les grands noms de l’histoire de la danse ; des explications techniques et historiques partagées avec enthousiasme et détails passionnants par ce spécialiste émérite. EN SAVOIR PLUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Ballets d’hier et d’aujourd’hui Rocher de Palmer 2023-01-28 was last modified: by Ballets d’hier et d’aujourd’hui Rocher de Palmer Rocher de Palmer 28 janvier 2023 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde