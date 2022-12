Naheulband + Magoyond Rocher de Palmer, 28 janvier 2023, Cenon.

Naheulband + Magoyond Samedi 28 janvier 2023, 19h00 Rocher de Palmer

Plein tarif : 29€ | Tarif réduit : 19€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Le Naheulband est aussi cultissime que la saga du Donjon de Naheulbeuk démarré en 2001. Le groupe débarque pour jouer le meilleur de ses chansons médiévales satyriques, avec deux autres groupes de troubadours tout aussi déjantés. Le Naheulband est une émanation de la saga audio imaginé à l’époque par John Lang et décliné ensuite en bandes dessinées et romans. Un univers prolifique que le génial créateur aka Pen of Chaos, a complété par la mise en chansons de récits aussi légendaires qu’humoristiques. La première chanson Troll farceur et Elfe farci, a marqué le début d’une notoriété et d’un succès toujours d’actualité depuis bientôt 20 ans. Rejoint par des musiciens amis et tout aussi passionnés par les méfaits de la troupe d’aventuriers du donjon, John Lang et ses acolytes montent sur scène pour chanter haut et fort des aventures médiévales facétieuses. Pour cette soirée « olastico drolastico rock ‘n folk » le Naheulband promet un concert fou aux côtés de Belyscendre (composé de membres du Naheulband) chargé de chauffer l’ambiance, et de Magoyond qui conclura avec un nouveau concert issu de leur dernier album Nekropolis.

