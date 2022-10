Adé Rocher de Palmer, 27 janvier 2023, Cenon.

Adé Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ / Tarif guichet : 22€

La chanteuse de feu Thérapie Taxi entame une carrière solo, et livre un premier album nourri de folk et d’influences country, qu’elle a ramenées tout droit de Nashville, Tennessee.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Adélaïde Chabannes de Balsac, Adé à la scène, a déjà bien baroudé. Cinq années passées à toutes blindes à bord du groupe pop rock Thérapie Taxi, un succès immédiat et durable, deux albums, un EP et une tournée conclue en octobre 21 au Zénith de Paris en guise d’adieu. On aimait alors déjà, son aplomb, sa voix claire, son allant et la fougue de sa jeunesse. La chanteuse a choisi aujourd’hui d’entamer sa mue, de développer le champs de ses registres musicaux. Son duo avec Benjamin Biolay (Parc fermé) marque le début d’une nouvelle étape artistique. S’en suit un temps de recherche, d’écriture, à la faveur d’un confinement introspectif. Le printemps 2022 accueille chaleureusement l’entraînant Tout savoir, premier des 15 morceaux de son album aux sonorités country Et alors ?, qu’elle est allée peaufiner et enregistrer à Nashville, Tennessee.

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-27T22:30:00+01:00