Tremplin Action Jazz #10 Rocher de Palmer, 21 janvier 2023, Cenon.

Concerts gratuits. Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles.

Avec le saxophoniste Eric Séva en parrain et Alex Duthil, le présentateur de l’émission Open jazz en président de jury, le tremplin Action jazz fêtera son 10ème anniversaire bien entouré.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

SL’association Action Jazz scrute et sélectionne les talents émergents du jazz vivant et contemporain en Nouvelle-Aquitaine. Les cinq groupes sélectionnés présenteront leur répertoire de compositions originales, avec des sets de 30 minutes. Les lauréats seront désignés par un jury composé de professionnels du spectacle, de journalistes et d’animateurs radio. A la clé la possibilité de se produire dans les festivals et sur les scènes des clubs et salles partenaires, avec en prime pour le groupe vainqueur du Grand Prix du Jury, une résidence à l’OARA, une invitation à un « Club Jazz à FIP » et au « Rezzo Jazz à Vienne ».

