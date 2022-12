Cartes blanches du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Cartes blanches du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Mercredi 18 janvier 2023, 14h30 Rocher de Palmer

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Rendez-vous réguliers tout au long de l’année, les Cartes Blanches sont des invitations du Rocher de Palmer aux jeunes ensembles du Conservatoire. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Les musiciens du département Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées vous attendent pour les premières cartes blanches de l’année. EN SAVOIR PLUS

