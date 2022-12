Lost in California Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Lost in California Dimanche 15 janvier 2023, 15h00 Rocher de Palmer

Tarif unique : 5€

Après Lost in Traplanta, un nouveau chapitre s’ouvre pour cette série, entre fiction et documentaire, explorant avec humour la culture hip hop. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Larry, un Français lunaire, va emménager avec sa copine quand il commet une terrible erreur : il lui promet une copie de l’album Detox, de Dr Dre, pour le soir de la crémaillère. Problème n°1 : cet album n’existe pas. Problème n°2 : Larry n’en sait rien. Larry a 4 jours pour retourner LA à la recherche de l’arlésienne la plus connue du Rap US. Dr Dre lui-même a teasé cet album dès 1999, enregistré des centaines de titres, fait écouter des dizaines de versions à des dizaines de collaborateurs (dont Snoop, Eminem, Kendrick Lamar, Thundercat), qui ont eux-mêmes évoqué Detox dans une trentaine de leurs titres. À travers cette quête et la figure de Dr Dre, Larry nous fait découvrir Los Angeles et la culture du Gangsta Rap sous un jour nouveau. À l’heure où le monde entier s’est mis au rap voyou, il semblerait que la mère patrie du Gangsta Rap porte en elle le futur du rap, que ce futur-là n’a plus rien à faire des flingues, des trafics louches et de la misogynie. EN SAVOIR PLUS

