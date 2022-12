Palmer Street Fest’ Rocher de Palmer, 15 janvier 2023, Cenon.

Palmer Street Fest’ Dimanche 15 janvier 2023, 13h30 Rocher de Palmer

Le Rocher ouvre ses portes et ses salles en grand ce dimanche après-midi et convie les curieux, les fans, les amateurs… tou.te.s celles et ceux qui souhaitent s’immerger dans le grand bain…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Le Rocher ouvre ses portes et ses salles en grand ce dimanche après-midi et convie les curieux, les fans, les amateurs… tou.te.s celles et ceux qui souhaitent s'immerger dans le grand bain bouillonnant des cultures urbaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T13:30:00+01:00

2023-01-15T18:00:00+01:00