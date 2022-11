Projection « Lisbon Beat » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Un documentaire réalisé par Rita Maia et Vasco Viana (2019). Plongée au cœur des nuits de Lisbonne l'Africaine. Une immersion régénératrice dans l'énergie musicale de la scène afro-lisboète actuelle. Sous-titré en français.

