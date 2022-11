Exposition Imago Rocher de Palmer, 4 janvier 2023, Cenon.

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

« Imago » est une invitation à la rencontre avec des personnes âgées vivant en France et au Bénin et qui nous racontent comment ils vivent aujourd’hui leurs vieux jours.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Vieillir s’accompagne le plus souvent d’une diminution de ses capacités et de l’étiolement de son réseau social. En France, comme au Bénin, comme partout ailleurs. Vieillir est universel. Les réponses qu’on apporte au vieillissement sont, elles, très diverses. Ce travail photographique et humain cherche à montrer quelles relations on entretient aujourd’hui avec les « séniors » en France, avec les « vieux » au Bénin, et s’interroge sur la place qu’on leur fait dans nos sociétés.

