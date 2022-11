Exposition La laïcité est-elle sur notre territoire ? Rocher de Palmer, 9 décembre 2022, Cenon.

Exposition La laïcité est-elle sur notre territoire ? 9 – 29 décembre Rocher de Palmer

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

À la demande de la PJJ, nous sommes intervenus auprès des mineurs et jeunes majeurs, sous main de la Justice, d’origines et de cultures diverses, aux parcours souvent chaotiques et des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur le sujet de la laïcité en utilisant la photographie comme support. Comment aborder un sujet aussi important ? Discuter autour d’une table ? Le meilleur moyen ne reste-t-il pas de questionner la laïcité en arpentant la ville ?

