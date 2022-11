Concert Ste-Cécile Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Concert Ste-Cécile Rocher de Palmer, 3 décembre 2022, Cenon. Concert Ste-Cécile Samedi 3 décembre, 14h00 Rocher de Palmer

Gratuit /

L’Ecole municipale de musique organise son traditionnel concert de la Sainte-Cécile au Rocher de Palmer. Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T15:00:00+01:00

