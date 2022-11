Exposition Habiter – 10 ans de photographie Rocher de Palmer, 1 décembre 2022, Cenon.

Exposition Habiter – 10 ans de photographie 1 décembre 2022 – 27 janvier 2023 Rocher de Palmer

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

À l’occasion de son 10ème anniversaire, La Fab dévoile pour la première fois au grand public une sélection de 250 images extraites de son fond photographique, constitué au fil des réflexions, des concertations, des projets et des chantiers menés sur la métropole bordelaise. Cette exposition invite à redécouvrir une métropole en constante transformation face aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Dès sa création en 2012, La Fab passe commande auprès de 14 photographes, 8 femmes et 6 hommes, de toutes générations confondues et issu·es pour moitié de la région, pour documenter la transformation lente et anthropique de ces sites de projet, convaincue de leur importance dans l’histoire collective. En parallèle, carte blanche est donnée aux photographes pour questionner nos territoires et modes de vie. En se postant comme de fins observateurs et observatrices des transformations urbaines sur le temps long, tout en faisant un pas de côté par rapport aux périmètres des projets pilotés par La Fab, les photographes nous livrent leurs regards sensibles et engagé·es sur les différentes manières d’habiter les territoires de la métropole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T09:00:00+01:00

2023-01-27T23:00:00+01:00