Sophie Hunger « Ma Vie de Courgette » Rocher de Palmer, 30 novembre 2022, Cenon.

Sophie Hunger « Ma Vie de Courgette » Mercredi 30 novembre, 14h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 25€ / Tarif enfants -12 ans : 12€

Conjuguant subtilement humour et émotion, ce conte moderne aborde des sujets graves (le deuil, la résilience, la solitude…) avec une extrême délicatesse. Petits et grands sont invités à le…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Conjuguant subtilement humour et émotion, ce conte moderne aborde des sujets graves (le deuil, la résilience, la solitude…) avec une extrême délicatesse. Petits et grands sont invités à le (re)découvrir par le biais d’un ciné-concert, présenté ici en première française. Revenir aux sources du spectacle total. C’est la promesse de la musique live sur les images en mouvement. Un exercice auquel se livre Sophie Hunger l’auteure-compositrice-interprète, sur le long métrage en stop motion de Claude Barras, Ma vie de Courgette, interprétation libre du roman de l’écrivain Gilles Paris. Il fallait bien la sensibilité musicale de la Suissesse et son univers polymorphe combinant jazz, soul et folk pour accompagner le jeune Icare, dit Courgette. Placé en orphelinat suite à la mort accidentelle de sa mère alcoolique et violente, il va faire l’apprentissage de la vie, entre coups bas, amitié, naissance des sentiments amoureux… Deuil, maltraitance, solitude… l’oeuvre ne verse pas dans le larmoyant malgré l’âpreté des sujets. Bien au contraire, humour et poésie lui donnent toute sa puissance et sa délicatesse, accentuées par le jeu intime et parfois mélancolique de la Suissesse à la voix renversante.

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T14:30:00+01:00

2022-11-30T16:30:00+01:00