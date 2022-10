Johnny Makam Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Johnny Makam Rocher de Palmer, 6 novembre 2022, Cenon. Johnny Makam Dimanche 6 novembre, 16h00 Rocher de Palmer

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert. Places réservées jusqu’à 15mn avant le début de la représentation.

Johnny Makam nous invite à suivre avec lui le chemin des musiques traditionnelles des Balkans, héritage multiculturel qui n’hésite pas à adopter de nouveaux instruments et sonorités, à… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Johnny Makam nous invite à suivre avec lui le chemin des musiques traditionnelles des Balkans, héritage multiculturel qui n’hésite pas à adopter de nouveaux instruments et sonorités, à mélanger musiques anciennes et modernes, improvisations et écritures. En novembre, le festival Toutes latitudes met à l’honneur et invite à la découverte les cultures et les musiques des pays jumelés avec Cenon. EN SAVOIR PLUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T16:00:00+01:00

2022-11-06T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Johnny Makam Rocher de Palmer 2022-11-06 was last modified: by Johnny Makam Rocher de Palmer Rocher de Palmer 6 novembre 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde