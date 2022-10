Bricksy & 3G and friends présentent : Tangerine Project Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Plein tarif : 10€ / Tarif guichet : 13€ / Tarif spécial 20 places incluant le billet et un tee shirt (à retirer le soir du concert) : 27€

Architectes de la nouvelle scène rap française qu’ils attaquent par son versant underground, le duo de beatmakers bordelais Bricksy & 3G fêtent avec invités, la sortie de leur album Tangerine. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/bricksy/ »}]

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Une case, un registre musical bien marqué ? Très peu pour eux. Quelques références plutôt, déjà. Les deux producteurs ont l’habitude de collaborer et s’affranchissent des tendances. Le son est ici affaire d’authenticité, d’affinités humaines et musicales. Que ce soit pour des projets entiers avec des rappeurs émergents à l’instar d’Azur, H JeuneCrack, ou BabySolo 33. EN SAVOIR PLUS

