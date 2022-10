Sélection Tremplin Musique des 2 Rives Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Sélection Tremplin Musique des 2 Rives Rocher de Palmer, 31 octobre 2022, Cenon. Sélection Tremplin Musique des 2 Rives Lundi 31 octobre, 20h30 Rocher de Palmer

Concerts gratuits. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Quatre soirées de sélection, une finale. Quatre finalistes, un seul gagnant. Venez nombreux soutenir les artistes et voter ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Du 13 octobre au 04 novembre 2022 : Quatre soirées de sélection se tiendront dans chacune des quatre zones désignées de Bordeaux, de la rive droite et de Bordeaux Métropole. Chaque demi-finale verra se présenter sur scène pendant 20 minutes 5 candidats pré-sélectionnés. Ils seront départagés par un jury composé de professionnels de la musique, de représentants institutionnels et des partenaires du Tremplin des 2 Rives sans oublier le vote du public. EN SAVOIR PLUS

