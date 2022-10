Katia Guerreiro Rocher de Palmer, 21 octobre 2022, Cenon.

Katia Guerreiro Vendredi 21 octobre, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€ / Tarif guichet : 24€ / Pass J’n’W : 10€ / Carte Jeune – Places numérotées

Katia Duarte d’Almeida d’Oliveira Rosado Guerreiro… Entraînez-vous à prononcer ce nom complet au guichet du Rocher. Car si vous aimez le fado et sa saudade, ou si vous êtes curieux de les…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Katia Duarte d’Almeida d’Oliveira Rosado Guerreiro… Entraînez-vous à prononcer ce nom complet au guichet du Rocher. Car si vous aimez le fado et sa saudade, ou si vous êtes curieux de les découvrir, ce concert est pour vous ! Une voix qui vous colle des frissons, posée sur un fado des plus poignants. Et avec ça, la grande classe. On a souvent comparé Katia Guerreiro, médecin urgentiste dans le civil, à l’immense Amalia Rodrigues. Comme son aînée, par une simple inflexion de voix, la fascinante fadista a le don de nous faire passer par tout un registre d’émotions enfuies, enfouies, de nous envoyer dans les recoins les plus douloureux et intimes de notre histoire, de nous rappeler ce que signifie être amoureux à en crever. Car oui, c’est cela le fado : malgré des airs parfois enjoués et même quelques thèmes divertissants, il exprime une profonde mélancolie mêlée de nostalgie mais non dénuée d’espoir. La fameuse saudade. Il reflète l’âme d’un peuple tant de fois blessé. Et Katia Guerreiro en est une magnifique interprète !

EN SAVOIR PLUS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T22:30:00+02:00