Plein tarif : 20€ / Tarif abonné et adhérents Mascaret : 17€ / Tarif guichet : 22€ / Pass J’n’W : 10€

Claude Marti est un fervent défenseur et l’un des chefs de file de la culture occitane, qu’il chante et représente depuis le début des années 70, seul ou avec la complicité de musiciens… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Claude Marti est un fervent défenseur et l’un des chefs de file de la culture occitane, qu’il chante et représente depuis le début des années 70, seul ou avec la complicité de musiciens aux origines sonores multiples. Figue majeur du chant occitan, le poète écrivain est aussi et surtout la voix musicale d’une conscience identitaire, dont les chansons balayent un spectre large de thèmes de résistance. A l’exact opposé des courants de la mondialisation alors naissante, le pédagogue (il fut instituteur) dénonce dans ses chansons en langue occitane les conséquences d’une aliénation culturelle sous jacente et d’une exploitation marchande dévastatrice. En quête d’explorations musicales depuis 50 ans, Claude Marti renoue avec l’identité sonore de ses débuts en focalisant sur l’essentiel. La formation quartet sur scène restitue le son et la musicalité acoustique de l’album, un minimalisme propice à mettre en exergue la qualité et la force majeure des textes. EN SAVOIR PLUS

