Sieste musicale « H comme… Horizons, série L’Alphabet des Talents – Saison 2 » Rocher de Palmer, 7 octobre 2022, Cenon. Sieste musicale « H comme… Horizons, série L’Alphabet des Talents – Saison 2 » Vendredi 7 octobre, 15h00 Rocher de Palmer

Entrée libre

Écoutez en Podcasts les Siestes musicales de la Cabane du Monde du Rocher de Palmer proposées par Patrick Labesse. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Une escapade à l'écoute d'un orchestre cache, de la délicatesse d'un piano, des rencontres atypiques, de nouvelles sensations. Une sieste musicale diffusée en podcast proposée par Patrick Labesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T15:00:00+02:00

2022-10-07T16:30:00+02:00

