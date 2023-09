A la recherche des migrateurs sur le rocher de Château Virant Rocher de Château Virant – Lançon de Provence lançon de provence, 8 octobre 2023, lançon de provence.

A la recherche des migrateurs sur le rocher de Château Virant Dimanche 8 octobre, 08h30 Rocher de Château Virant – Lançon de Provence Participation gratuite – Enfants à partir de 12 ans (site non sécurisé) – prêt de jumelles et/ou longues vues (mais en secours, venir avec son matériel) – inscription recommandée

Le rocher de Château Virant est un bel espace d’observation, même si le passage des oiseaux n’est jamais garanti… Sur place, vous retrouverez Dominique, Nicolas et Pascal du groupe local LPO du Pays Salonais.

On pourra espèrer voir passer : des rapaces, milans royaux, busard St Martin, balbuzards,faucon crécerelle, épervier, faucon hobereau, buse variable (ces 3 derniers étant des sédentaires).

Des passereaux : Martinets à ventre blanc, hirondelles rustique et fenêtre, rouge queue noir, pipit des arbres, pinsons des arbres, vanneau huppé, pigeon ramiers. Comme peut-être des sédentaires locaux, des rares ( comme la Pie grièche méridionale, le Monticole bleu, l’Aigle de Bonelli ) ou plus communs : Fauvette pitchou, Fauvette mélano, Corneille noire , Choucas des tours, geai, pie, mésanges.

Ce site permet une vue dégagée sur un vaste paysage de vignobles. Le rocher, situé à 26 m de hauteur a été occupé très tôt dans l’histoire. Ce bloc énorme de 300 m2 et de 15 m de haut est surtout remarquable par les vestiges archéologiques qu’il a conservés. En effet, les traces d’une cabane, d’une citerne, de cupules et de plusieurs silos creusés dans la roche sont encore visibles. Ce site a été occupé par l’Homme, d’une façon plus ou moins continue, de la préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Depuis des siècles, il donne son nom à la propriété de Château Virant. Aujourd’hui, il est un magnifique site d’escalade, et offre un formidable point de vue sur la région avec à l’Est, la Sainte Victoire, majestueuse, et plus au Sud, le massif de la Sainte Baume, un autre incontournable de notre Provence.

Nous y retrouver : Situé au Sud de Lançon de Provence, sur la route des Baïsses. A partir du petit parking à droite accès à la table d’orientation située à 26 m de hauteur (attention pas de rambardes de protection).

Des jumelles et longues vues, documentation seront mises à disposition des participants.

Ce rocher est situé dans une propriété privée, celle du Domaine de Château-Virant.

Rocher de Château Virant – Lançon de Provence D21 Route des Baîsses lançon de provence 13680 bouches du rhone Provence Alpes Côte d'Azur

