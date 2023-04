Foire à la Brocante Le village, 9 juillet 2023, Rochegude.

46ème édition : Vous trouverez certainement votre bonheur parmi tous les exposants. Bibelots, tableaux, vêtements et accessoires seront de la partie. Le tout dans une ambiance estivale et foraine..

Le village

Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



46th edition : You will certainly find your happiness among all the exhibitors. Trinkets, paintings, clothes and accessories will be part of it. All in a summer and fairground atmosphere.

46ª edición: Seguro que encontrará lo que busca entre todos los expositores. Baratijas, cuadros, ropa y accesorios estarán presentes. Todo ello en un ambiente veraniego y ferial.

46. Ausgabe: Unter den vielen Ausstellern werden Sie bestimmt etwas Passendes finden. Nippes, Bilder, Kleidung und Accessoires sind mit von der Partie. Das Ganze findet in einer sommerlichen Atmosphäre auf dem Jahrmarkt statt.

