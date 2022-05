Randonnée VVR au cœur des appellations Quarts-de-Chaume grand cru et Coteaux-du-Layon 1er cru chaume Lieu-dit de Chaume, 5 septembre 2020 08:30, Rochefort-sur-Loire.

Samedi 5 septembre 2020, 08h30 Sur place http://www.vvr-valdeloire.fr

Devenu le rendez-vous oenotouristique incontournable en Val de Loire, VVR, orchestré par Interloire, propose pour sa 17e édition, un programme responsable.

territoire de ces deux appellations réputées pour leurs prestigieux vins moelleux ou liquoreux au départ de Rochefort-sur-Loire, au bord du Layon. On emprunte le chemin d'une ancienne voie ferrée, ombragée par un impressionnant toit végétal. Un verre à la main, on savoure entre les coteaux de vignes des vins suaves et puissants – une très belle expression du chenin surmûri –, tout en profitant de superbes panoramas.

La pause « verte » : les chauves-souris

Dans le cadre du projet Ecophyto, qui amène à réfléchir à des alternatives aux produits phytosanitaires, les vignerons des appellations Coteaux-du-layon et Quarts-de-chaume travaillent depuis 3 ans avec la Chambre d’Agriculture et le CPIE sur la réintroduction des chauves-souris dans le vignoble. Les chiroptères représentent en effet un moyen écologique de lutte contre les maladies de la vigne ! Une technique utile et durable contre le vers de grappe, qui après avoir nuit au raisin peut très vite s’étendre à l’ensemble du vignoble.

Pratique :

• Lieu de départ : Rochefort-sur-Loire (49)

• Appellation : Quarts-de-chaume grand cru et Coteaux-du-layon 1er cru chaume

• Parcours classique : 6,2 km, 3h. Départs toutes les 15 min de 8h30 à 12h30.

• Parcours famille : 4 km, 2h, adapté aux enfants, non accessible aux poussettes. Départ à 10h.

• Ecole des Vignes : ateliers à 10h et 14h (15€ par adulte, 20 places par atelier, durée : 1 heure).

• Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr

• Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 5 septembre : 7 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

Lieu-dit de Chaume rochefort-sur-loire 49190 Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

samedi 5 septembre 2020 – 08h30 à 15h30