Le Domaine FL vous ouvre ses portes le 18 novembre, de 10h à 19h !

Vous pourrez découvrir les nouvelles cuvées accompagnées de mets étonnants ! Idéal pour préparer vos fêtes de fin d'année !

Une offre spéciale Noël vous sera également proposée.

Échange et convivialité seront au rendez-vous !

Familles, couples, ami(e)s, … Vous êtes tous conviés à la journée du Domaine FL !

Journée continue de 10h00 à 19h00. Domaine FL 925 route de Beaulieu 49190 Rochefort sur Loire

