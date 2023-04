Concert : I Sentieri 1 Le Vieux Cimetière, 16 juillet 2023, Rochefort-en-Valdaine.

Le château accueille un magnifique concert de chants polyphoniques corses et italiens. Venez nombreux..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

1 Le Vieux Cimetière Château de Rochefort en Valdaine

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The castle hosts a magnificent concert of Corsican and Italian polyphonic songs. Come in great numbers.

El castillo acoge un magnífico concierto de canciones polifónicas corsas e italianas. Acuda en gran número.

Im Schloss findet ein wunderbares Konzert mit polyphonen korsischen und italienischen Gesängen statt. Kommen Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération