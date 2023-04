Repas médiéval 1 le vieux cimetière Rochefort-en-Valdaine Catégories d’Évènement: Drôme

Rochefort-en-Valdaine

Repas médiéval 1 le vieux cimetière, 14 juillet 2023, Rochefort-en-Valdaine. Le château accueille son traditionnel repas médiéval! Découvrez l’ambiance médiévale de nos châteaux..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

1 le vieux cimetière Château de Rochefort en Valdaine

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The castle hosts its traditional medieval meal! Discover the medieval atmosphere of our castles. El castillo acoge su tradicional comida medieval Descubra el ambiente medieval de nuestros castillos. Das Schloss lädt zum traditionellen mittelalterlichen Essen ein! Entdecken Sie die mittelalterliche Atmosphäre in unseren Schlössern. Mise à jour le 2023-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Rochefort-en-Valdaine Autres Lieu 1 le vieux cimetière Adresse 1 le vieux cimetière Château de Rochefort en Valdaine Ville Rochefort-en-Valdaine Departement Drôme Lieu Ville 1 le vieux cimetière Rochefort-en-Valdaine

1 le vieux cimetière Rochefort-en-Valdaine Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort-en-valdaine/

Repas médiéval 1 le vieux cimetière 2023-07-14 was last modified: by Repas médiéval 1 le vieux cimetière 1 le vieux cimetière 14 juillet 2023 1 Le Vieux Cimetière Rochefort-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine Drôme