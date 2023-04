Concert : Ensemble vocal Les Ouates 1 le vieux cimetière, 7 juillet 2023, Rochefort-en-Valdaine.

L’ensemble vocale Les ouates est spécialisé dans les chants polyphoniques. Venez nombreux pour les découvrir..

2023-07-07

1 le vieux cimetière Château de Rochefort en Valdaine

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The vocal ensemble Les ouates is specialized in polyphonic songs. Come and discover them.

El conjunto vocal Les ouates está especializado en canciones polifónicas. Venga a descubrirlos.

Das Vokalensemble Les ouates ist auf mehrstimmige Gesänge spezialisiert. Kommen Sie zahlreich, um sie zu entdecken.

