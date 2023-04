Concert : Ensemble vocal Résonance 1 le vieux cimetière, 25 juin 2023, Rochefort-en-Valdaine.

Dix huit choristes seront présents avec un répertoire contemporain et anglophone pour ravir vos oreilles..

1 le vieux cimetière Château

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Eighteen choristers will be present with a contemporary and English repertoire to delight your ears.

Dieciocho cantantes estarán presentes con un repertorio contemporáneo y anglosajón para deleitar sus oídos.

Achtzehn Chorsängerinnen und -sänger werden mit einem zeitgenössischen und englischsprachigen Repertoire anwesend sein, um Ihre Ohren zu erfreuen.

Mise à jour le 2023-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération