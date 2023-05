Inauguration de l’exposition La Bataille de Montélimar 1 Le vieux cimetière, 8 juin 2023, Rochefort-en-Valdaine.

En partenariat avec le service des archives de Montélimar et de l’association Drôme 44, le château accueille cette belle exposition sur la bataille de Montélimar du 21 au 29 août 1944..

1 Le vieux cimetière Château

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the archives of Montélimar and the association Drôme 44, the castle hosts this beautiful exhibition on the battle of Montélimar from August 21 to 29, 1944.

En colaboración con el servicio de archivos de Montélimar y la asociación Drôme 44, el castillo acoge esta bella exposición sobre la batalla de Montélimar del 21 al 29 de agosto de 1944.

In Zusammenarbeit mit dem Archivdienst von Montélimar und dem Verein Drôme 44 beherbergt das Schloss diese schöne Ausstellung über die Schlacht um Montélimar vom 21. bis 29. August 1944.

