Le Cercle Cubik Parc du château de Rochefort en Terre, 19 septembre 2020 10:00, Rochefort-en-Terre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00 Sur place entrée à prix libre. https://www.facebook.com/lecerclecubik/?modal=admin_todo_tour

Le symposium des arts de l’imaginaire fantastique et visionnaire est un événement d’échange et de partage dans le site historique du château de Rochefort en Terre.

L’évènement du symposium « Le Cercle Cubik » a vu le jour en 2018 et l’association qui l’organise avec lui.

Notre volonté : Proposer dans le parc du château de Rochefort en Terre, Citée artistique depuis plus d’un siècle, un grand événement culturel autour des Arts de l’imaginaire, fantastique et visionnaire. Au programme : des rencontres, des débats, des conférences, des démonstrations, des dédicaces, des ateliers mais aussi des performances, des concerts, des projections de film, des expériences et tout ce qui peut mettre vos sens et votre imaginaire en ébullition :)

Installé au coeur des vieilles pierres et de l’histoire de la citée, “le Cercle Cubik” propose un voyage artistique et philosophique avec les plus grands artistes de cette scène, bouillonnante et innovante.

C’est une invitation à découvrir des univers oniriques et une vision de notre monde ouverte sur la curiosité, la connexion, l’échange, l’intuition, l’émotion et le sensible.

Nouvelle édition 2020.

La deuxième édition devait se dérouler sur deux journées lors des JEP 2020 (journées européennes du patrimoine) avec une entrée, accessible à tous sur donation libre.

Les évènements de ces derniers mois nous ont, dans un premier temps, déconcertés avec l’éventualité d’annulation du symposium pour cette année si particulière. Cependant, devant le désert culturel s’annonçant pour l’été (excepté les petits évènements rares et éparses) et notre furieuse envie de partager avec vous ces univers étranges, nous avons pris la décision de maintenir « le Cercle Cubik » sur la journée du 19 Septembre 2020 de 10H à 19H, un événement certes écourté, mais que nous espérons culturellement riche.

Nous nous adapterons, bien évidement, aux aléas des conditions et des normes sanitaires au jour J, afin de vous accueillir de manière sécurisée.

Une cagnotte pour l’édition 2020.

Mais, car il y a un « mais », Les difficultés financières rencontrées par les différents sponsors sollicités nous laissent avec un budget bien affaibli.

Grâce à vous, nous pouvons réussir cet événement dans des conditions dignes pour tous ! Les artistes, vous et Nous !

– Pourquoi ne pas juste garder l’entrée sur donation libre, comme seul financement me direz-vous ?

Car cela ne nous laisse malheureusement que peu de visibilité financière. cette souplesse qui nous permet de programmer les intervenants de manière ferme ! Et donc d’anticiper les conditions d’accueil optimale.

– Alors, Pourquoi ne pas faire une entrée payante à prix ferme, permettant cette souplesse ?

Nous avons conçu le projet du symposium, depuis le début, comme un évènement accessible et ouvert au plus grand nombre , Les amateurs comme les curieux, les grands comme les petits, les gens d’ici et d’ailleurs, les mécènes ou les sans le sous, mais tous animés par cette même passion pour l’art et les imaginaires et ce qu’ils apportent au vivre ensemble. Nous avons donc besoin de vous en amont de l’évènement cette année !

La cagnotte participative nous a semblé être le meilleur moyen à notre disposition pour préparer au mieux l’évènement du symposium.

L’objectif minimum, permettant à chacun de travailler dans des conditions minimales et acceptables pour l’association et les différents artistes professionnels, intervenants est de 6500€. Dans tous les cas nous nous adapterons, bien sûr à la cible atteinte le jour J.

D’avance nous vous remercions de votre investissement en temps ou en argent.

Rendez-vous le 19 Septembre 2020 dans le parc du château de Rochefort en Terre pour une journée de partages et d’échanges dans les mondes imaginaires.

Osez, approchez, tendez l’oreille et ouvrez l’oeil !

Tels sont les mots d’ordre de cette rencontre.

Parc du château de Rochefort en Terre 56220 Rochefort en Terre 56220 Rochefort-en-Terre Morbihan

samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 19h00